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بحضور د.القحطاني:تعليم المجمعة يُسلم عدداً من المباني المدرسية لـوزارة الصحة”

بحضور د.القحطاني:تعليم المجمعة يُسلم عدداً من المباني المدرسية لـوزارة الصحة”
http://almnatiq.net/?p=853930
المناطق _ فلاج الشعيفاني

انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله، للحد من انتشار ‫فيروس كورونا، وبناء على توجيه معالي وزير التعليم وضعت ادارة التعليم بمحافظة المجمعة إمكانياتها من المباني المدرسية والمرافق التعليمية لإستخدامها عند الحاجة لها، وذلك تفعيلا للتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة الأستاذ يوسف بن عبداللطيف الملحم بأنه بناء على توجيهات سمو محافظ المجمعة، وتعليمات ومتابعة معالي وزير التعليم أتمّـت إدارة التعليم في محافظة المجمعة الأسبوع الماضي تسليم مبنى بيت الطالب إلى وزارة الصحة بحضور الدكتور خالد القحطاني مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة ) للاستفادة منه في العزل الصحي ولمكافحة اجتياح فيروس كورونا. سعياً لنجاح آليات التكامل بين الأجهزة الحكومية لمواجهة أزمة كورونا.

كما بين الملحم بأنه تم تخصيص 13 مبنى تعليمي في عموم المحافظة وذلك لتكون سكناً مؤقتاً لعمال المؤسسات والشركات لتقليل نسبة الازدحام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل مسافات التنقل للعمالة , بعد استكمال تجهيزات الغرف من حيث تنظيفها وتطهيرها وتهيئة المقار بكل ما يتعلق باحتياجات السكن على أن يتم بعد الانتهاء من غرض استخدامها العمل على تنظيفها وتعقيمها . وأوضح سعادته أن الفريق التطوعي بتعليم محافظة المجمعة والذي يضم ( 323 ) فرداً من التعليم وخارج التعليم والبعض منهم يحمل شهادات صحية , جاهز لأي تدحل وتعاون مع فريق مواجهة فيروس كورونا وغيره من الأعمال التطوعية الصحية في محافظة المجمعة .

 

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