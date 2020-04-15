احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم
أبرز المواد
 “التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل
أبرز المواد
 “سكني”: 36 ألف أسرة استفادت خلال مارس الماضي.. بينها 11 ألف سكنت منازلها
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الجوف يستعرض جهود غرفةالعمليات المشتركة
أبرز المواد
 بالتعاون مع أمانة جدة.. 209متطوع يشاركون بر جدة توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة
منطقة مكة المكرمة
 الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي
أبرز المواد
 بحضور د.القحطاني:تعليم المجمعة يُسلم عدداً من المباني المدرسية لـوزارة الصحة”
منطقة الرياض
 تعليم الطائف : فريق لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأولياء أمورهم
منطقة مكة المكرمة
 “التأمينات الاجتماعية” تحثّ القطاع الخاص على التقدم بطلب دعم ساند قبل انتهاء المهلة المحددة
أبرز المواد
 إستشعارا لواجبها الوطني والاجتماعي وبالتنسيق مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية في الصحة مطوفو الدول العربية توزع 700 حقيبة وقائية على رجال الأمن في شوارع مكة المكرمة ومداخلها
منطقة مكة المكرمة
 الشورى يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/1440هـ
أبرز المواد
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

أبرز المواد
المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم

أبرز المواد
“التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

“التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

أبرز المواد
“سكني”: 36 ألف أسرة استفادت خلال مارس الماضي.. بينها 11 ألف سكنت منازلها

“سكني”: 36 ألف أسرة استفادت خلال مارس الماضي.. بينها 11 ألف سكنت منازلها

أبرز المواد

الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي

الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي
http://almnatiq.net/?p=853936
المناطق _الرياض

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تخصيص مبلغ 2 مليار ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.
وأكد معاليه الدعم الكبير الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين في هذا البلد.
وقال : إن هذه المبادرة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده لله- بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.
وأفاد معاليه أن هذه المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء)، وسيتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الجهود الحكومية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، وجزء من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، المبادرات التي يصل حجمها إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
ودعا معاليه جميع المستفيدين بالتقديم على الصندوق عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني (www.e.adf.gov.sa) , حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

روابط ذات صلة

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر
المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم
“التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

“التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*