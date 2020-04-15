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بالتعاون مع أمانة جدة.. 209متطوع يشاركون بر جدة توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة

بالتعاون مع أمانة جدة.. 209متطوع يشاركون بر جدة توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة
http://almnatiq.net/?p=853939
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

بمشاركة 209 متطوع انطلقت صباح اليوم مبادرة جمعية البر بجدة لإرشاد وتوجيه رواد المتاجر الكبرى بمدينة جدة للوقاية من فايروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة.
وذكر عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ محمد أبو ملحة أن المبادرة والتي يقوم بها نادي البر التطوعي بإشراف البلديات وبحضور ومتابعة مدير المسئولية المجتمعية في أمانة جدة الأستاذ ماجد السلمي ، تنص على حث المتاجر الكبرى على ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين ووضع مسافة محددة بينهم والابتعاد عن التجمعات وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار كوفيد 19 بينهم.
وناشد أبو ملحة جميع أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة – أيدها الله – للقضاء على هذا الفايروس فكلنا مسؤول ، وعدم التزام فرد واحد بالتعليمات يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها ، سائلا المولى أن يبارك في جهود ولاة أمرنا ورجال أمننا والفرق الصحية والمتطوعين ويكتب أجرهم على تفانيهم من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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