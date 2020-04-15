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سمو أمير منطقة الجوف يستعرض جهود غرفةالعمليات المشتركة

سمو أمير منطقة الجوف يستعرض جهود غرفةالعمليات المشتركة
http://almnatiq.net/?p=853942
الجوف _ محمد الحسن

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، اليوم اجتماعاً مرئياً، مع رئيس غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات
الحكومية، بمشاركة وكلاء الإمارة.
وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالجهود التي تقوم بها القطاعات المختلفة والتعاون التام فيما بينها بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة فيروس كورونا ، مؤكداً سموه على استمرار
الفرز الطبي بمداخل المنطقة على مدار الساعة لكي لا نهدر جهود الدولة للمحافظة على سلامة الجميع ، ومضاعفة الجهود ، وضرورة التزام المجتمع بالتعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الجانب حفاظاً على سلامتهم ولعدم انتشار الجائحة .
بعد ذلك استعرض سموه خلال الاجتماع جهود وأداء غرفة العمليات في مستشفيات المنطقة للوقاية من فايروس كورونا، مستمعاً من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ، مثمناً توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة لتطبيق تلك الإجراءات، مطمئناً بما تتخذه الشؤون الصحية بالمنطقة من تدابير لوفرة مخزون المستلزمات الطبية واجراءات وقائية، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة حتى الأن ولله الحمد.
كما تم استعراض آلية زيارة مقار العمالة الوافدة لإجراء الفحوصات الطبية وتعقيم أماكن سكنهم وتقديم الإرشادات اللازمة للحد من انتشار الفايروس .
ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع

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