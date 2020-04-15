“سكني”: 36 ألف أسرة استفادت خلال مارس الماضي.. بينها 11 ألف سكنت منازلها

المناطق _الرياض

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 36.480 أسرة خلال شهر مارس الماضي من مختلف الحلول والخيارات التي يوفرها، بينها 11.414 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 105,732 أسرة، منها 35,160 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة خلال مدة الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار الفايروس المُستجد كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين حتى نهاية الربع الأول 2020 بلغت 18,714 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 26,076 أرضا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 37,547 أسرة، إضافة إلى نحو 23,395 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع سكني، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري، والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وتوقيع العقود إلكترونياً.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم: “ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 58 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، فيما تتوزّع معظم هذه المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الميّار في جدة”.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، لافتاً النظر إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.