“التقاعد” تعلن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

المناطق _الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل لكافة عملائها من المتقاعدين والمستفيدين ليكون يوم 23 أبريل بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً يوم 26 أبريل؛ يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين نظراً لتزامن موعد الصرف مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يمر به الوطن من جائحة وبائية تُلزم الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الرسمية.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخرت كل طاقاتها ورفعت كامل جاهزيتها وإمكاناتها الإدارية والتقنية خلال الفترة الحالية وذلك وفقاً لخطة استمرارية العمل التي يجري العمل بموجبها حالياً لضمان تقديم خدماتها بشكل كامل، وصرف مستحقات ومعاشات أكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليار ريال سعودي؛ ويأتي هذا الإجراء مكملاً للإجراءات السابقة المعلن عنها من قبل المؤسسة مثل تمديد الصرف بشكل استثنائي لمدة ثلاثة أشهر للمستفيدين للحالات المقرر إيقاف الصرف عنها.

وفي هذا الصدد تجدد المؤسسة حرصها الدائم على تقديم كل ما من شأنه خدمة متقاعديها ومستفيديها من خلال البوابة الالكترونية وقنوات التواصل المتعددة بما يضمن تنفيذ خدمات المتقاعدين والمستفيدين بكل يسر وسهولة.