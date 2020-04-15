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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى اشعار آخر
http://almnatiq.net/?p=853956
المناطق _الرياض

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي :
أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى اشعار آخر.
ثانياً: السماح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.
ثالثاً: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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