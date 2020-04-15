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سمو أمير منطقة نجران يرأس اجتماعًا طارئًا لمناقشة تبعات الحالة المطرية

سمو أمير منطقة نجران يرأس اجتماعًا طارئًا لمناقشة تبعات الحالة المطرية

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سمو أمير منطقة نجران يرأس اجتماعًا طارئًا لمناقشة تبعات الحالة المطرية

سمو أمير منطقة نجران يرأس اجتماعًا طارئًا لمناقشة تبعات الحالة المطرية
http://almnatiq.net/?p=853959
المناطق _ نجران

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في اجتماع مرئي طارئ، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ورصد المشكلات وإقرار الحلول بشأنها.
ورفع سموه في مستهل الاجتماع الشكر العظيم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما تحظى به المنطقة، من عناية واهتمام بكافة شؤونها.
وشدد سمو أمير منطقة نجران على إقرار الحلول الكفيلة باستمرار الحياة بشكلها الطبيعي، بلا خسائر بشرية ولا مادية، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وحساب التجاوب في العمل بالدقائق.
وأضاف سموه: إننا في هذا الاجتماع سوف نراجع مشاريع المنطقة كافة بكل وضوح وشفافية، والوقوف على الأسباب بكل صراحة، والكشف عن سبل تجاوزها آنيًّا ومستقبليًّا، كل ذلك من أجل راحة المواطن والمقيم.
وأقر الاجتماع جملة من الحلول العاجلة والمستقبلية، وحزمة إجراءات لمنع تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية ـ بمشيئة الله ـ.
شارك في الاجتماع، وكيل إمارة المنطقة حسن بن عبده العذيقي، ومدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ومدير فرع وزارة النقل المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، ومدير شؤون الأرصاد بالمنطقة الجنوبية صالح بن راشد آل فهيد، ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عتيق.

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