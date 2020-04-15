شرطة الرياض: القبض على مواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله – من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بمدينة الرياض، وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وقد ضبط معهما (مسدس) وعدد (21) طلقة حية و (سكين)، ومحفظة نقود عائدة للمعتدى عليهم، ومبلغ (4400) ريال، وعدد (4) أجهزة جوال، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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