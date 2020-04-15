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استقبال 3 آلاف مكالمة عبر عيادة “سعود الطبية” الافتراضية

استقبال 3 آلاف مكالمة عبر عيادة “سعود الطبية” الافتراضية
http://almnatiq.net/?p=853979
المناطق _الرياض

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالعيادة الافتراضية، قرابة 3آلاف مكالمة محولة للأطباء خلال الـ24 يومًا الماضية؛ وذلك عن طريق مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910؛ والتي نُفذت كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية أ.هذال المطيري بأن العيادة الافتراضية هي عيادة مخصصة لتقديم الاستشارات الطبية ومتابعة الخطة العلاجية للمريض وإعادة صرف الدواء لتفادي المضاعفات الطبية في ظل الظروف الحالية دون الحاجة لحضور المريض.
وأشار المطيري إلى أن خدماتها تتمثل في مراجعة الملف الطبي، وتقديم الاستشارات الطبية، ومنح وصفة الدواء، وتتكون من طبيب وممرض ومنسق.

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