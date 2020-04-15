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“الأرصاد” تصدر تقريرها الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال فصل الربيع
http://almnatiq.net/?p=853982
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع للعام الحالي 1441هـ الموافق 2020م ، والمتضمن لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية .
وأوضحت الهيئة في تقريرها ،أن معدلات درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة ويتراوح الارتفاع من ( 0.5 – 1.5) درجة مئوية باتجاه وسط وجنوب المملكة .
وتوقعت الهيئة وفقاً لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لربيع هذا العام -بإذن الله تعالى- ،كمية هطول الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي على شمال المملكة ، بينما تكون حول المعدل على وسطها ، وأقل من المعدل على الأجزاء الجنوبية ، وتكرار العواصف الرملية والغبارية ، تتركز على شرق ووسط المملكة وتمتد حتى أجزاء من المنطقة الجنوبية .
وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك مؤشرات لاحتمالية وجود بعض الحالات المناخية المتطرفة قد تهطل معها أمطار غزيرة ، وهذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، بينما يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.pme.gov.sa) .

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