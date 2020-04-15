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مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “

مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “

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مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “

مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “
http://almnatiq.net/?p=853984
الرياض _ مبارك الدوسري

أطلقت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤخراً المشروع الكشفي للتبرع بالدم تحت شعار ” لوطني .. مستعد ” والذي يأتي ضمن الخطة الوقائية للفريق الكشفي التطوعي السعودي لمكافحة فايروس كورونا .
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن المشروع يأتي إدراكاً من الجمعية بأهمية دعم الأعمال الخاصة بخدمة المجتمع ، وفي مقدمتها حملات التبرع بالدم ، كما تسعى الجمعية من خلال الحملة لإيصال رسالة لجميع شرائح المجتمع والقادة والرواد الكشفيين والجوالة بأهمية المبادرة للأعمال التطوعية الخيرية التي تعود بالنفع على الجميع .
وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري ، أن المشروع موجه لجميع منسوبي الجمعية في انحاء المملكة ، ممن تنطبق عليه اشتراطات التبرع ، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق مبادرة ” وتين ” التي تسعى إلى تقليص فجوة التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم حتى تصبح عملية التبرع بالدم أسهل، وكذا تطبيق ” اسعفني ” الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي .
وأكد العسيري أن هذا المشروع جاء استشعارا من الجمعية بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع بالتصدي لجائحة كوفيد-19، وسعيًّا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء .

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