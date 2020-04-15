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وزارة الخارجية تشيد بكفاءة أجهزة الأمن في مصر ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة

وزارة الخارجية تشيد بكفاءة أجهزة الأمن في مصر ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة
http://almnatiq.net/?p=853989
المناطق - واس

أشادت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.
وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحية، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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