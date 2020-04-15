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وزارة الطاقة : حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات على فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بـ 900 مليون ريال

وزارة الطاقة : حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات على فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بـ 900 مليون ريال

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وزارة الطاقة : حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات على فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بـ 900 مليون ريال

وزارة الطاقة : حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات على فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بـ 900 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=853991

أكدت وزارة الطاقة أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتير الكهرباء لهذه القطاعات من خلال:
أولا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لشهري (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك بميزانية قدرها 900 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحسابات المستفيدة من هذا الخصم أكثر من 1.7 مليون حساب.
ثانيًا: السماح بشكل اختياري للقطاعات التجارية والصناعية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة (6) أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة، ويستفيد من هذا الخصم أكثر من 1.6 مليون حساب.
وقالت الوزارة إن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ليؤكد حرصه – أيده الله – على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا، حمى الله بلادنا وشعبنا من كل بلاء.

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