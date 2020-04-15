أمير الجوف يجتمع برئيس القطاع الشمالي للمياه الوطنية ويوجه بسرعة تنفيذ مشاريع جديدة للأحياء غير المخدومة

المناطق - الجوف

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اجتماعاته المرئية مع عدد من المسؤولين داخل وخارج المنطقة لمتابعة سير العمل في الإدارات الحكومية والقطاعات الخاصة، كما يتابع سموه عن كثب احتياجات المنطقة من الخدمات وخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين ومتطلباتهم .

وقد استعرض سموه اليوم الخطط التشغيلية والتنفيذية لخدمات المياه بمنطقة الجوف ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، والتجهيزات الاحترازية والوقائية .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عن بُعد مع رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد، الذي استعرض لسموه انتظام واستقرار معدلات ضخ المياه بالمنطقة بكمية بلغت أكثر من مليون متر مكعب في أسبوع، وعدد صهاريج المياه 1200 صهريج في الأسبوع.

كما استعرض رئيس القطاع الشمالي لسموه آلية الاستعدادات والخطط في حالات الطوارئ – لا قدر الله – والإمكانيات المتاحة في المنطقة والتجهيزات، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين أثناء مدة منع التجول باحترافية، وسرعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة فيروس كورونا، مع تأكيد سموه بالاهتمام بهذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الخدمية بالمنطقة .

كما تم استعراض المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، حيث تبلغ نِسَب التغطية حالياً لشبكات المياه بالمنطقه 84% ، و لشبكات الصرف الصحي 44% ، ووجه سمو أمير منطقة الجوف بالاستعجال في تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة ومحافظاتها لشبكات المياه والصرف الصحي للأحياء غير المخدومة .

وأكد سموه خلال الاجتماع على سرعة تشغيل مشروع وعد الشمال وإيقاف تصريف المياه المعالجة للموقع الحالي في بحيرة مياه الصرف المعالجة بسكاكا ، أو نقل المياه المعالجة إلى مواقع مناسبة بيئياً على امتداد الخط الناقل وتجفيف الموقع الحالي للبحيرة وتأهيله .

وفي نهاية الاجتماع أعرب سموه عن شكره للقائمين على هذه المشاريع متمنياً لهم التوفيق .