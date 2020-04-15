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جامعة الجوف تنفذ 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال شهر شعبان

جامعة الجوف تنفذ 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال شهر شعبان
http://almnatiq.net/?p=854009
المناطق - الجوف

نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف بالتعاون مع عدد من الكليات والعمادات، 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في العديد من التخصصات منذ بداية شهر شعبان، واستفاد منها 3044 متدرباً.

وتضمنت البرامج المنفذة برنامج تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وإدارة الذات وفن قيادة الآخرين، والتلوث البيئي وأضراره، ومهارات التحفيز وإدارة فرق العمل، وفن التعامل مع مشكلات المراهقين، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية، والمنهج القرآني والنبوي في إدارة الأزمات، والأنواع المختلفة للعدوى (للحامل والجنين)، وبرنامج الإسعافات الأولية، المؤشرات والاختبارات الإحصائية في البحوث الإدارية والإنسانية، وبرنامج مدخل إلى علم تحقيق المخطوطات، وبرنامج التخطيط الضريبي، وأساسيات إعداد القائد البديل للمناصب الإدارية، وإعداد الطلاب لاكتساب المهارات اللغوية، وصياغة الأهداف التعليمية ونواتج التعلم وفق معايير الجودة الحديثة،
وبرنامج مهارات التحفيز وإدارة فرق العمل.
وشملت أيضاً، برنامج كيفية تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، وبرنامج المناهج الاستراتيجية الخمسة للقادة الاستراتيجيين، وبرنامج هدى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ومشاكل السمنة والتشخيص والعلاج، ومهارات التخطيط الحياتية، وجماليات الخطاب الديني في النص القرآني، وصحة المجتمع والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وبرنامج أثر التكنولوجيا على الأطفال نفسياً وعقلياً وجسدياً،
ومقدمة حول اختبار الآيلتس.
وكذلك تضمنت برنامج حول أضرار مشروبات الطاقة، ومهارات وآداب الحوار الجيد وأثره في مجال التربية والثقافة، ومهارات العمل التطوعي ، وبرنامج العروض التقديمية، برنامج الآلام المرتجعة: برنامج الإنذار المبكر ضد الأمراض، وبرنامج استخدام المصادر الإلكترونية، فن التعامل مع الآخرين، والمعاجم العربية وكيفية البحث عنها، وبرنامج
الجداول الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة المجتمع، برنامج موقف المسلم من الفتن، وبرنامج المرونة النفسية، وبرنامج السموم وآثارها على الفرد والمجتمع.
ويمكن لجميع أفراد المجتمع الاستفادة من البرامج الأخرى المتاحة مجاناً للسعوديين والمقيمين، من خلال نظام التدريب والبرامج المجتمعية لجامعة الجوف من خلال الرابط:
https://bit.ly/2O3TEN9.

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