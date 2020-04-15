معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار

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كشف نشطاء وتقارير إخبارية إيرانية عن إقدام معمم إيراني على طرح دعاء خاص يزعم أنه شفاء من فيروس كورونا، ضمن ترويجه للخرافات باسم الدين مقابل مبالغ من المواطنين المرضى الذين يرغبون في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأفاد تقرير لموقع “ساعد نيوز” بأن معممًا إيرانيًا يدعى “حاج فردوسي” عرض تقديم دعاء خاص يزعم انه شفاء من فيروس كورونا مقابل “66” ألف تومان إيراني وهو مبلغ يعادل “5” دولارات تقريباً.

وحسب الموقع فإن المعمم فردوسي أسس فرقة دينية تحمل اسم “منهاج الفردوس”، يزعم أنها تقدم حلولاً تفوق أي رسائل أو أبحاث علمية، ومن بينها دعاء يقي ويشفي من الإصابة بفيروس كورونا.