احدث الأخبار

معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار
أبرز المواد
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنفذ 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال شهر شعبان
منطقة الجوف
 إطلاق السجل الموحد كمنصة للإشهار تُمكن من البحث واستخراج التقارير المعتمدة
أبرز المواد
 جامعة حائل: إعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس وإحالته للتحقيق
منطقة حائل
 أمير الجوف يجتمع برئيس القطاع الشمالي للمياه الوطنية ويوجه بسرعة تنفيذ مشاريع جديدة للأحياء غير المخدومة
منطقة الجوف
 “المرور”: تجديد رخص القيادة متاح إلكترونيًا دون شرط الفحص الطبي للنظر
أبرز المواد
 مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “
منطقة الرياض
 وزارة الطاقة : حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات على فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بـ 900 مليون ريال
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تشيد بكفاءة أجهزة الأمن في مصر ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تقريرها الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال فصل الربيع
أبرز المواد
معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار

معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار

أبرز المواد
متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة

أبرز المواد
أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام

أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام

أبرز المواد
جامعة الجوف تنفذ 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال شهر شعبان

جامعة الجوف تنفذ 38 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال شهر شعبان

منطقة الجوف

معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار

معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار
http://almnatiq.net/?p=854020
المناطق-الرياض

كشف نشطاء وتقارير إخبارية إيرانية عن إقدام معمم إيراني على طرح دعاء خاص يزعم أنه شفاء من فيروس كورونا، ضمن ترويجه للخرافات باسم الدين مقابل مبالغ من المواطنين المرضى الذين يرغبون في الوقاية من الإصابة بالفيروس.
وأفاد تقرير لموقع “ساعد نيوز” بأن معممًا إيرانيًا يدعى “حاج فردوسي” عرض تقديم دعاء خاص يزعم انه شفاء من فيروس كورونا مقابل “66” ألف تومان إيراني وهو مبلغ يعادل “5” دولارات تقريباً.
وحسب الموقع فإن المعمم فردوسي أسس فرقة دينية تحمل اسم “منهاج الفردوس”، يزعم أنها تقدم حلولاً تفوق أي رسائل أو أبحاث علمية، ومن بينها دعاء يقي ويشفي من الإصابة بفيروس كورونا.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة
أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام

أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام
إطلاق السجل الموحد كمنصة للإشهار تُمكن من البحث واستخراج التقارير المعتمدة

إطلاق السجل الموحد كمنصة للإشهار تُمكن من البحث واستخراج التقارير المعتمدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*