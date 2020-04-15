الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الدولة لأكثر من 1000 حالة، بعد تسجيلها شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1034 حالة.

من جانب آخر وتماشيا مع خطة الصحة الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 767 ألف فحص حتى الأمس على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5365 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصاب عربي ومصاب خليجي وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة .