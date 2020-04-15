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هل يحمي غسل الملابس عند 60 درجة مئوية من فيروس كورونا؟

هل يحمي غسل الملابس عند 60 درجة مئوية من فيروس كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=854030
المناطق - الرياض

يمكن لفيروس كورونا أن ينتشر بسهولة من إنسان إلى آخر، وقد تؤدي عاداتنا اليومية إلى تعريضنا لخطر إضافي ليس فقط الإصابة بالعدوى ولكن بزيادة انتشارها.

ووفقا للخبراء، فإن الطريقة التي يتم من خلالها غسل الملابس يمكن أن تقلل المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشار الخبراء إلى أن غسل الملابس عند 60 درجة مئوية يمكن أن يساعد في الحماية من خطر انتشار Covid-19.

ولا يتحمل Covid-19 الحرارة العالية، ولهذا السبب يجب عليك وضع الغسالة في إعدادات أعلى.

وقال برندان رين، أستاذ علم الأمراض الجرثومية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: “إن الفيروس ليس كائنا حيا، ولكنه جسيم انتهازي صغير. لا ينمو في البيئة، فهو يحاول البقاء لفترة طويلة بما يكفي حتى يصل إلى سطح الغشاء المخاطي للإنسان، مثل تلك الموجودة في العين أو الفم أو الأنف، حيث يتم تنشيطه.”

وأضاف العالم أن جزيئات الفيروس “تتحلل بسهولة”. وأوضح: “على سبيل المثال، لا ينجو في حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية، أو في المنظفات أو الكحول”.

وأوضح البروفيسور رين أن فيروس كورونا لا يزدهر على الملابس، وللحماية الإضافية، يجدر غسلها بانتظام لتقليل المخاطر.

وأضاف إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات في جامعة ريدينغ، أن المنظفات والحرارة يمكن أن تساعد في تدهور جزيئات الفيروس.

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