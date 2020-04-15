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جمعية الجنوب النسائية تطلق مبادرة بعنوان فينا خير لتوزيع 100 سلة غذائية

جمعية الجنوب النسائية تطلق مبادرة بعنوان فينا خير لتوزيع 100 سلة غذائية

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جمعية الجنوب النسائية تطلق مبادرة بعنوان فينا خير لتوزيع 100 سلة غذائية

جمعية الجنوب النسائية تطلق مبادرة بعنوان فينا خير لتوزيع 100 سلة غذائية
http://almnatiq.net/?p=854033
المناطق - عسير

أطلقت جمعية الجنوب النسائية مبادرة بعنوان فينا خير و التي تهدف الى توزيع 100 سلة غذائية تتكون من 12 صنف لأسر الجمعية التي ترعاها وذلك بدعم من الدكتور علي بن ابراهيم السنيدي جعلها الله في موازين حسناته.

حيث رُسمت خطة زمنية وخطة مسار لتوصيلها لمنازل الأسر المستفيدة بالتعاون مع فريق تطوعي متكامل و بإتباع كافة التدابير الوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

“فينا خير “، هكذ أنطلقت المبادرة الاجتماعية والإنسانية في منطقة عسير والتي تظهر تكاتف أفراد المجتمع من رجال أعمال ، و وجهاء المجتمع ، و الفرق التطوعية و المؤسسات الخيرية ، لتكون صفًا واحداً مع الدولة لمواجهة فيروس كورونا و مساعدة الافراد المتضررين من هذه الجائحة بالمجهودات الذاتية والتنظيمية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن أعمال جمعية الجنوب النسائية التي تمد يد العون دوماً للمحتاجين في جميع الظروف منذ نشأتها في عام 1402 ، وبدعم من اصحاب الأيادي البيضاء ، بما يحقق رؤية 2030 لمملكتنا الطموحة حفظها الله.

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