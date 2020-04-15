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“التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة

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“التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة

“التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=854043
المناطق - واس

ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعاً في الرياض يستخدم لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الاعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي حُول إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.
ومن خلال التحقق تبين بأن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر، حيث تبين بأنها تُخزن هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبطت كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع وصُودرت.
وتؤكد وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثفة للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالغش في المنتجات، لما في ذلك من تأثير على سلامة المستهلكين واقتصاد الوطن.

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