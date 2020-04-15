“الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي استقبال طلبات المتقدمين لبرامج “نخب” التدريبية التي تقدم فرص وظيفية وبرامج تدريبية نوعية في الصندوق الصناعي ضمن حزمة من المزايا تقدمها برامج أكاديمية الصندوق الصناعي بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وحديثي التخرج لتتلاءم مع احتياجات السوق المحلي الحالي والمستقبلي.

وتنقسم برامج نخب إلى ثلاثة برامج، برنامج نخب المهندسين، وبرنامج نخب الائتمان، وبرنامج نخب الموارد البشرية، وتقدم البرامج الثلاثة باقة متنوعة من المزايا للمتدربين والمتدربات من بينها، مكافأة شهرية، وبدل سكن، وبدل نقل، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي، ومكافأة أداء سنوية، بالإضافة إلى تطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للمتدربين، واكتساب الخبرات المتميزة، وبناء العلاقات المهنية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.

وتقدّم برامج “نُخَب” تدريب نوعي داخل وخارج الصندوق الصناعي بالتعاون مع عدد من الجهات العالمية مثل التعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد Stanford Center for Professional Development الرائد عالميا في التعليم والأبحاث، ومعهد “فيتش” Fitch Learning، أحد أهم المعاهد التعليمية في التدريب الفني المتخصص على جميع المستويات في المجال المالي.

يذكر أن التقديم لبرامج “نخب” مستمر حتى يوم الأحد 3 مايو القادم، وذلك على موقع الصندوق الصناعي: www.sidf.gov.sa .