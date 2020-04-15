احدث الأخبار

الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية
منطقة الرياض
 “الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”
أبرز المواد
 “التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة
أبرز المواد
 تحالف دعم الشرعية في اليمن: 547 خرقا حوثيا لوقف النار
أبرز المواد
 12 مرحلة يمر بها المسافر من بلد المغادرة وحتى وصوله وإنهاء إجراءاته في مطارات الرياض وجدة والدمام
أبرز المواد
 جمعية الجنوب النسائية تطلق مبادرة بعنوان فينا خير لتوزيع 100 سلة غذائية
منطقة عسير
 هل يحمي غسل الملابس عند 60 درجة مئوية من فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 مصادر: منع دخول المتاجر لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً
أبرز المواد
 الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات
أبرز المواد
 معمم إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا مقابل “5” دولار
أبرز المواد
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 493 حالة جديد بفيروس كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 أرامكو: لم نقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام
أبرز المواد
الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية

الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية

منطقة الرياض
“الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”

“الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”

أبرز المواد
“التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة

“التجارة”: عمليات بحث وتحرٍ تقود للوصول إلى مستودع مخالف يقوم بتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة

أبرز المواد
تحالف دعم الشرعية في اليمن: 547 خرقا حوثيا لوقف النار

تحالف دعم الشرعية في اليمن: 547 خرقا حوثيا لوقف النار

أبرز المواد

الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية

الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية
http://almnatiq.net/?p=854050
المناطق - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير أمانة المنطقة وجهودها في تسخير الإمكانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة فايروس كورونا.
وأشار التقرير إلى المهام والأعمال الميدانية منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 18 / 8 / 1441هـ، ومنها تعقيم الشوراع والأرصفة وأجهزة الصراف الآلي وافتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة شرق حراج بن قاسم.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لسمو أمين منطقة الرياض ومنسوبي الأمانة كافة، على مابذلوه من جهود مشكورة، منوهاً سموه بتطلع الجميع إلى المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي في محاصرة هذه الجائحة.

روابط ذات صلة

مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “

مشروع كشفي للتبرع بالدم عبر تطبيقي ” وتين ” و ” أسعفني “
شرطة الرياض: القبض على مواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة

شرطة الرياض: القبض على مواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة
النيابة العامة تنفذ إجراءات للوقاية من فايروس كورونا بوادي الدواسر

النيابة العامة تنفذ إجراءات للوقاية من فايروس كورونا بوادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*