أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات

المناطق-الباحة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، اجتماع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة .

ورفع سموه في كلمته خلال الاجتماع شكره للقيادة الرشيدة – أعزها الله – على ما توليه من رعاية واهتمام بمواطني ومقيمي هذه البلاد ، والتي لم تألوا جُهدًا في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتُخِذت وحُشدت لها كافة الإمكانيات والطاقات وعَملت على الأخذ بالإجراءات الكفيلة التي حافظت على الأمن الصحي وجعلت الإنسان أولاً.

وأكد سموه بأنه يجب علينا كمسؤولين بأن نترجم ذلك الاهتمام والرعاية الإنسانية على صعيد الواقع وأن نُحقّق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة من خلال تطبيق كافة التعليمات والإجراءات بما يكفل الحد من انتشار هذا الوباء ، مطالباً سموه بالعمل على تكثيف الجانب التوعوي للأخذ بالالتزام الجاد بما يصدر من تعليمات من جهات الاختصاص بالإضافة إلى أهمية تفعيل التشاركية المجتمعية في تخفيف الآثار التي قد يسببها هذا الفيروس وذلك من خلال المبادرات التي تخدم الشأن الاجتماعي وتحقق الالتزام بالبقاء في المنزل والأخذ بما يحقق الصالح العام.

بعد ذلك ناقش سموه والمجتمعون ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما تم الاطلاع على كافة الجهود المبذولة من الجهات المعنية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة في هذا الشأن

