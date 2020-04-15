الأمير تركي بن طلال يتفقد مقر حجر أبها الصحي

المناطق - أبها

تفقد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، موقع الحجر الصحي في أحد الفنادق التي استأجرتها وزارة الصحة، والمصنف بفئة أربعة نجوم في مدينة أبها، واطّلع سموه على الخدمات الطبية والمساندة المقدمة للنزلاء، ومدى تطبيق أنظمة الإجراءات الوقائية للعاملين وفق توجيهات وزارة الصحة وأعلى المعايير التي اعتمدها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” ليكون المحجر نموذجًا يُطبّق على ١١ محجرًا تم تجهيزها بالمنطقة.

وتجول أمير منطقة عسير في أقسام المحجر، وشاهد آلية التعامل مع جميع الحالات، وسير العمل والتأكد من توفر جميع المستلزمات الطبية بكميات كافية، مقدمًا شكره للفريق الطبي الذي يعمل بشكل متواصل لتوفير رعاية طبية كاملة للنزلاء، فيما وجه سموه بتعزيز جميع الإجراءات التي تسهم في سرعة الكشف والتعامل مع جميع حالات الاشتباه والإصابة وفق المعايير الموضوعة.

يذكر أن غرفة إدارة أزمة كورونا في إمارة منطقة عسير عملت على تكوين فريق من خمس جهات حكومية يعملون على إنجاز ٢٣ مهمة مستمدة من أدلة “وقاية” لتحقيق المعايير الخمسة اللازمة لتوفير محاجر ملائمة، والتي تشمل تنظيم الموقع، والدعم اللوجستي، والقيادة والسيطرة، وتوفير بيئة عمل صحية للمحجورين والعاملين، إضافة لتواجد تنظيم أمني ورقابي وطبي على مدار الساعة.