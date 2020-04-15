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أمير الباحة يدشن حملة ” نسعدكم في بيوتكم “

أمير الباحة يدشن حملة ” نسعدكم في بيوتكم “
http://almnatiq.net/?p=854074
المناطق-الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم ، حملة ” نسعدكم في بيوتكم ” ، التي ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية ذات العلاقة ، وذلك ببهو إمارة المنطقة .
واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح من رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران عن المبادرة التي تضمنت عدة برامج صممت لمشاركة الأسر في منازلهم، تمثلت في الجانب الصحي و الإجتماعي والثقافي والرياضي وتستهدف الجسد البشري بجميع قواه البدنية والصحية والذهنية ، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمع وتقديم الخدمات اللازمة لهم في منازلهم ، وذلك حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وشاهد سمو أمير الباحة عرضاً مرئياً يحتوي على شرح مفصل عن جوانب الحملة الرئيسية وكذلك المبادرات اللي قدمها المجلس خلال الفترة الماضية ، كما اطلع سموه على العربة المخصصة للتبرع بالدم وهي مبادرة ” خيرك يوصلنا من بيتك ” بالتعاون مع جمعية تعاطف الخيرية وصحة الباحة ممثلة بمختبر مستشفى الملك فهد بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي ، حيث تتيح هذه المبادرة التبرع بالدم من البيت، من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق وتين ورابط الكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، حيث تم تجهيز العربة بكافة الإمكانيات الطبية من أجهزة وأدوات صحية وطاقم طبي يقوم بزيارة المنازل لسحب الدم من المتبرعين وإيصاله إلى المستشفى .
وأشاد سمو الأمير حسام بن سعود بما يقدمه مجلس الشباب من مبادرات وبرامج نوعية تستهدف جميع فئات المجتمع بالمنطقة التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، مقدماً سموه الشكر للمجلس واللجان بالمحافظات.
من جانبه قدم رئيس المجلس شكره واعتزازه لصاحب السمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتوجيه لتسهيل إمكانات مجلس شباب المنطقة ، واعداً بتسخير القوى والعمل دائماً على تقديم البرامج النوعية لجميع الفئات لتلبية الاحتياج .

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