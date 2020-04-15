أمير تبوك يثمن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا

المناطق- تبوك:

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك . وقال سموه خلال لقائه عدد من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم ان ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وامانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الامن والمسؤولين في الإمارة مميز وفخورين بهم ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة انسان هذا الوطن والمقيمين على ترابه . كما أشاد سموه بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا . مشيرا سموه ان ما اقرته الدولة يضمن باذن الله سلامة الجميع .

