احدث الأخبار

أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 نائب أمير المنطقة الشرقية : خادم الحرمين الشريفين قائد قريبُ من أبنائه .. متلمِّسٌ لتطلعات شعبه
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يثمن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا
منطقة تبوك
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
 أمير الباحة يدشن حملة ” نسعدكم في بيوتكم “
منطقة الباحة
 الأمير تركي بن طلال يتفقد مقر حجر أبها الصحي
منطقة عسير
 أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات
منطقة الباحة
 أمير منطقة جازان: حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين دعم لابناء الوطن وحماية للقطاع الخاص وقوة للاقتصاد الوطني
منطقة جازان
 رقم ضخم.. كورونا يسيطر على ثلث طاقم حاملة طائرات فرنسية
أبرز المواد
 صوت التفاؤل شعراً في مواجهة وباء ” كورونا ” .. ١٧٩شاعراً وشاعرة يشتركون في مسابقة أدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين يد حانية على المواطن .. وأخرى باذلة للعالم
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية
منطقة الرياض
أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا

أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
نائب أمير المنطقة الشرقية : خادم الحرمين الشريفين قائد قريبُ من أبنائه .. متلمِّسٌ لتطلعات شعبه

نائب أمير المنطقة الشرقية : خادم الحرمين الشريفين قائد قريبُ من أبنائه .. متلمِّسٌ لتطلعات شعبه

المنطقة الشرقية
أمير تبوك يثمن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا

أمير تبوك يثمن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا

منطقة تبوك
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

أبرز المواد

أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا

أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=854087
المناطق - وكالات

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت الإحصائيات عن 605.390 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 24.582 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
رقم ضخم.. كورونا يسيطر على ثلث طاقم حاملة طائرات فرنسية

رقم ضخم.. كورونا يسيطر على ثلث طاقم حاملة طائرات فرنسية
“الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”

“الصندوق الصناعي” يوفر فرص وظيفية عبر برامج “نخب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*