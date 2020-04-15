أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا

المناطق - وكالات

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الإحصائيات عن 605.390 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 24.582 حالة وفاة.