لمواجهة كورونا.. أبل تطلق هاتفها الأصغر و”الأرخص”

المناطق - وكالات

في وقت يواجه سوق الهواتف الذكية ضغوطا هائلة بسبب تفشي فيروس كورونا وما يفرضه على العالم من إجراءات الإغلاق، أعلنت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، إطلاق هاتفها iPhone SE، الذي يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة.

ويأتي iPhone SE بتصميم أصغر، وهو الآيفون الأقل سعرا في السوق، بثمن لا يتجاوز 399 دولارا أميركيا، وفق ما نقل موقع صحيفة “غارديان”.

والهاتف هو الجيل الثاني من نفس الاسم الذي قدمته أبل بين عامي 2014 و2017، وقد صنع من الألومنيوم المستخدم، مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، ويتوفر بالألوان الأسود والأبيض والأحمر.

والهاتف مزود بشريحة A13 Bionic التي وفرتها أبل للمرة الأولى مع هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو في سبتمبر الماضي، وتقول الشركة الأميركية إنها أسرع شريحة في هاتف ذكي وتوفر أداء مثاليا في كل المهام.

ويتميز الهاتف الجديد أيضاً بزر الشاشة الرئيسية المألوف بالإضافة إلى خاصية بصمة المستخدم.

ويدعم هاتف أبل الجديد خاصية الشحن السريع، إذ يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية في نحو 30 دقيقة فقط، مع كاميرا 12 ميغابكسل.

ويستخدم iPhone SE موصل الكهرباء Lightning الكلاسيكي الشهير. وسيتوفر الهاتف للطلب المسبق إلكترونيا من 17 أبريل الحالي.

وكانت تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، كشف، قبل أسابيع، مصير هواتف شركة أبل التي كانت تخطط لإطلاقها هذا العام.

وبحسب “بلومبيرغ” فإن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الإصدارات القادمة من هواتف آيفون في 2020.