ضمن مبادرات نشامى عسير بالمجاردة.. تنفيذ مبادرة مطبخ “إكليل ورد الإلكتروني”

المناطق - المجارده

ضمن مبادرة (نشامى عسير) والتي أطقلها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير _حفظه الله _ للحد من تفشي جائحة كورونا وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة وبإشراف ومتابعة سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة الأستاذ علي حنفان العمري نفذت المحافظة أولى المبادرات المجتمعية من خلال مبادرة مطبخ ( إكليل ورد الإلكتروني) وذلك بتقديم أكثر من (70) (وجبة عشاء) لرجال الأمن في الميدان والمرابطين والممارسين الصحيين في النقاط الأمنية والجهات العاملة معهم وذلك مساء اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٨/٢٢

حيث تم توزيع الوجبات على النقاط الأمنية المرابطة في الميدان، ومركز الضبط الأمني، وعلى جميع الدوريات الأمنية ودوريات المرور ، ورجال الدفاع المدني، كما شملت المبادرة بعض الأسر لتعزيز روح التآلف والتكاتف بين أفراد المجتمع حيث تمت المبادرة بإدارة الأستاذ محمد الفقيه الشهري ومشاركة أصغر طفل متطوع ضمن فريق مبادرات المجاردة (نشامى عسير) الطفل وفي محمد الشهري.