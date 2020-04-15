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نائب أمير جازان : حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين جاءت لتلمس احتياجات العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف آثار تداعيات الجائحة عنهم

نائب أمير جازان : حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين جاءت لتلمس احتياجات العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف آثار تداعيات الجائحة عنهم

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نائب أمير جازان : حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين جاءت لتلمس احتياجات العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف آثار تداعيات الجائحة عنهم

نائب أمير جازان : حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين جاءت لتلمس احتياجات العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف آثار تداعيات الجائحة عنهم
http://almnatiq.net/?p=854108
جازان -فضه عطيف :

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بسداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم الوطن ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن العزيز.
وقال سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز:” لقد تضمن الأمر الملكي الكريم لمولاي خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على سداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار عدداً من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ليؤكد مدى الحرص والدعم من القيادة الحكيمة تجاه القطاع الخاص استباقاً لما ماقد تحدثه تداعيات القرارات الاحترازية للقطاعات الخاص وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والقوى العاملة وعلى الاقتصاد السعودي”.
و أبان سمو نائب أمير منطقة جازان أن الأمر الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على استمرار أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون رافداً لاقتصاد بلادنا المتين سواء من خلال أزمة كورونا أو ما بعدها , سائلاً سموه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمواصلة مسيرة الخير والنماء ، وأن يرفع الوباء عن الجميع.

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