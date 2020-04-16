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كيف نشأ كورونا؟.. ترامب “يتابع” وأميركا تحقق في “الوضع المروع”

كيف نشأ كورونا؟.. ترامب “يتابع” وأميركا تحقق في “الوضع المروع”
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المناطق_متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، بينما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه

ولا يزال مصدر الفيروس غامضا. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال يوم الثلاثاء إن المخابرات الأميركية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي، ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين

وزعمت محطة فوكس نيوز التلفزيونية، الأربعاء، أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة

وأشار هذا التقرير، وتقارير أخرى، إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى، وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس الانتشار

وسئل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه “على علم بتلك التقارير”

وأضاف “نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث”، وفق ما نقلت “رويترز”

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات، المدعوم من الدولة، قد نفى في فبراير تلك الشائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز بعد مؤتمر ترامب الصحفي “نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين” ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق

وأضاف “نريد من الحكومة الصينية أن تتحلى بالوضوح” وتساعد في تفسير “دقيق لكيفية انتشار الفيروس”

واعتبر، على حد تعبيره أن “الحكومة الصينية يجب أن تعترف”، بحسب “رويترز”

ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا قد نشأ في الخفافيش

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