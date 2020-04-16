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العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان

العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان
http://almnatiq.net/?p=854115
المناطق_وكالات

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر رمضان

وذكر بيان حكومي، أن “اللجنة عقدت اجتماعها الرابع عصر اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدة لجدول الأعمال وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق وما يشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة”

وأضاف البيان، أن “اللجنة قررت تمديد حظر التجوال الى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين”

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