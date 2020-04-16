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السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس

السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس
http://almnatiq.net/?p=854116
المناطق_وكالات

مارس نظام الملالي قمعه المعروف، إذ اعتقلت السلطات الإيرانية، الصحافي والمذيع السابق في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي محمود شهرياري، بهد فضحه أكاذيب النظام بشأن فيروس كورونا. مارس نظام الملالي قمعه المعروف، إذ اعتقلت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، الصحافي والمذيع السابق في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي محمود شهرياري، بهد فضحه أكاذيب النظام بشأن فيروس كورونا

وكان الصحفي قد ذكر في فبراير الماضي، أن المسؤولين في النظام تكتموا عن الكشف عن هذا الفيروس في البلاد حتى لا يتم إلغاء الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإيرانية في 12 من فبراير الماضي، فيما قالت وزارة الصحة إن ظهور الوباء بدأ في 19 فبراير بمحافظة قم بعد تسجيل أول حالتي وفاة

وسبق أن انتقد شهرياري النظام الحاكم، وقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بطرده ومنعه من الظهور في السنوات الأخيرة

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