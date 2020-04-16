تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين

تسبب تسليم أندية الرائد وأبها والعدالة، راتب شهر مارس الماضي، في إثارة حفيظة عدد من لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تجاه أنديتهم. تسبب تسليم أندية الرائد وأبها والعدالة، راتب شهر مارس الماضي، في إثارة حفيظة عدد من لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تجاه أنديتهم

وأكدت إدارتي الشباب والتعاون أن تسليم الأندية الثلاثة رواتب شهر مارس الماضي، أوقعهما في حرج مع لاعبيهم

وطالبت الإدارتان الرابطة بالتدخل لإيجاد حل لتطبيق قرار خفض الرواتب لـ 50% من جميع الأندية بالتساوي