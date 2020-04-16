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صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية
http://almnatiq.net/?p=854118
المناطق_الباحة

نقلت صحة الباحة أكثر ٢٠ ألف عامل من العاملين في شركات النظافة من المجمعات السكنية إلى مباني المدارس الحكومية, وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علي الشطي بأن تم نقل ما يقارب 80 بالمائة من العاملة في المنطقة حيث تم الكشف الطبي الكامل لهم وتوعيتهم عن فيروس كورونا المستجد, وذلك من خلال 200 ممارس صحي وطبيب يمثلون أكثر من 10 فرق لمختلف محافظات المنطقة, مشيراً إلى أنه تم الكشف على أكثر من 120 ألف عامل, إلى جانب الكشف على المباني ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للسكن, حيث هناك جولات فيه هذه المساكن والعمل على إخلاء العمالة من المساكن الغير مطابقة للمواصفات الصحية إلى المدارس التي وفرتها إدارة التعليم بالمنطقة

وبيّن الشطي أن عملية نقل العمالة إلى مباني التعليم تأتي لعمل الإصحاح البيئي والحرص الصحي للعمالة المتواجدة في المنطقة، مضيفاً بأنه لا يزال العمل جاري لنقل المتبقي في 10 مدارس ودور أعدت لاستقبالهم في المنطقة

من جهة أخرى أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قد وضعت أكثر من 30 مبنى مدرسياً تحت تصرف عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لجائحة كورونا, مبيناً أنها على استعداد تام لمزيد من التعاون مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية، متى ما دعت الحاجة لاستخدام مرافقها ومبانيها التعليمية في أي موقع من محافظات المنطقة وقطاعاتها التعليمية

وأضاف مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، في دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية, حيث أن الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة جهزت 16 مبنىً مدرسياً بالإضافة إلى بيت الطالب والمعسكر الكشفي وتسليمها للجان المعنية, فيما أن بقية المباني التعليمية تم تعقيمها وتجهيزها لتسليمها متى ما دعت الحاجة إليها

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