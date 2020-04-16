احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية
أبرز المواد
 السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس
أبرز المواد
 تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين
أبرز المواد
 العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان
أبرز المواد
 كيف نشأ كورونا؟.. ترامب “يتابع” وأميركا تحقق في “الوضع المروع”
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تشيد بكفاءة أجهزة الأمن في مصر ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان : حزمة المبادرات التي امر بها خادم الحرمين جاءت لتلمس احتياجات العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف آثار تداعيات الجائحة عنهم
منطقة جازان
 ضمن مبادرات نشامى عسير بالمجاردة.. تنفيذ مبادرة مطبخ “إكليل ورد الإلكتروني”
منطقة تبوك
 لمواجهة كورونا.. أبل تطلق هاتفها الأصغر و”الأرخص”
أبرز المواد
 فرنسا.. تطور لم يحدث منذ تفشي الوباء
أبرز المواد
 خلال ساعات.. ترامب يعلن خطوات “إعادة فتح الولايات المتحدة”
أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة

أبرز المواد
صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

أبرز المواد
السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس

السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس

أبرز المواد
تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين

تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=854119
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية
السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس

السلطات الإيرانية تعتقل صحفيًا فضح أكاذيبه بشأن الفيروس
تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين

تسليم رواتب 3 أندية يثير حفيظة عدد من اللاعبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*