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طريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج «حساب المواطن»

طريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج «حساب المواطن»
http://almnatiq.net/?p=854140
المناطق_الرياض

أوضح حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين من دعم البرنامج الاستعلام والكشف عن المبالغ المستحقة لهم، وفقًا لما يوفره حساب المواطن من دعم مادي، وذلك قبل إيداعه في حسابات المستفيدين .

وأشار “حساب المواطن” إلى أنه للاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع فلابد من اتباع الخطوات التالية:-

1 – الدخول على رابط الموقع الرئيسي برنامج حساب المواطن بالضغطهنا

2- الضغط على الحاسبة التقديرية.

3 – سوف يطرح النظام عليك سؤالين:

– أولاً: (هل أنت مسجل في حساب المواطن؟).

– ثانياً: هل أنت مستقل أم رب الأسرة؟.

4 قم بتحديد عدد أفراد الأسرة وعدد التابعين، وإجمالي دخل الأسرة.

5- يظهر بشكل تلقائي مبلغ الاستحقاق التقديري أسفل.

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