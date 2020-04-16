طريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج «حساب المواطن»

أوضح حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين من دعم البرنامج الاستعلام والكشف عن المبالغ المستحقة لهم، وفقًا لما يوفره حساب المواطن من دعم مادي، وذلك قبل إيداعه في حسابات المستفيدين .
وأشار “حساب المواطن” إلى أنه للاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع فلابد من اتباع الخطوات التالية:-
1 – الدخول على رابط الموقع الرئيسي برنامج حساب المواطن بالضغطهنا
2- الضغط على الحاسبة التقديرية.
3 – سوف يطرح النظام عليك سؤالين:
– أولاً: (هل أنت مسجل في حساب المواطن؟).
– ثانياً: هل أنت مستقل أم رب الأسرة؟.
4 قم بتحديد عدد أفراد الأسرة وعدد التابعين، وإجمالي دخل الأسرة.
5- يظهر بشكل تلقائي مبلغ الاستحقاق التقديري أسفل.
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