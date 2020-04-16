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فرنسا: ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات “شارل ديغول” مصابون بفيروس كورونا

فرنسا: ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات “شارل ديغول” مصابون بفيروس كورونا
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كشفت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات “شارل ديغول” يحملون فيروس كورونا. وتوصلت إلى هذه الحصيلة من الإصابات بعد تحاليل مخبرية شملت 1767 فردا من المجموعة العسكرية الجوية البحرية غالبيتهم من عناصر الحاملة “شارل ديغول”، حيث كانت نتائج 668 منهم إيجابية، وضع واحد منهم في العناية المركزة. وعادت حاملة الطائرات الفرنسية إلى البلاد الأحد إثر اكتشاف إصابة مجموعة أفراد من طاقمها بالوباء.

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية الأربعاء إن فحوصا أظهرت أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، يحملون فيروس كوفيد-19 منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا الأحد، بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متنها.

وقالت الوزارة في بيان “حتى تاريخ مساء 14 نيسان/أبريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية. أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية”.

ومن بين هؤلاء “دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون (جنوب) وواحد في العناية المركزة”.

و”شارل ديغول” هي ثاني حاملة طائرات في العالم يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد بعد “يو إس إس تيودور روزفلت” الأمريكية.

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