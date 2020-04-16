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قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل يونيو بخصم كبير

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قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل يونيو بخصم كبير

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المناطق_رويترز

قالت ثلاثة مصادر تجارية يوم الخميس إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل يونيو حزيران بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي وذلك في عطاء فوري شهري.

ولم تُعرف بعد هوية المشترين.

وعُرضت الشحنتين، وكل منها بحجم 500 ألف برميل، للتحميل في الفترة من 1-3 و10-12 يونيو حزيران.

وقال مصدران إن قطر للبترول حددت سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة المدة عند خصم 9.89 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وباعت قطر للبترول الشهر الماضي ثلاث شحنات تحميل مايو أيار من خام الشاهين بمتوسط خصم 3.07 دولار للبرميل إلى أسعار دبي المعروضة في عطاء فوري شهري.

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