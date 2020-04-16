ضبط لحوم فاسدة في عزيزية مكة

ضبط لحوم فاسدة في عزيزية مكة

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ضبط لحوم فاسدة في عزيزية مكة

ضبط لحوم فاسدة في عزيزية مكة
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المناطق_مكة

‪ ‬بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت بلدية العزيزية الفرعية من ضبط 106 كيلو جرامات، بالإضافة لرءوس 9 عجول، ‏غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها كاملة، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبد العزيز الزهراني أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم‪.

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