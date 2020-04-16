“المسند” يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم

“المسند” يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم

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“المسند” يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم

“المسند” يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم
http://almnatiq.net/?p=854158
المناطق_متابعات

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تخفّ وتنحسر الحالة المطرية الربيعية.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر” اليوم: من المتوقع أن تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء محدودة من #نجران وأجزاء من #الربع_الخالي، وربما #طريف و#القريات وما حولهما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

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