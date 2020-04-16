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الطفل ريان أول الحالات المصابة بفيروس كورونا في مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة

الطفل ريان أول الحالات المصابة بفيروس كورونا في مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة
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المناطق_جدة

روى عقيل الراشدي والد الطفل ريان البالغ من العمر 13 عاما – أول الحالات المصابة بفايروس كورونا – في مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة تفاصيل إصابة ابنه بالفيروس.

وقال “الرشيدي” وفقاً لـ «عكاظ» إنه اصطحب عائلته التي تسكن في مركز المظيلف إلى محافظة جدة لمدة أسبوعين، ولاحظ على ” ريان “سعاله المستمر، مضيفاً أنه عقب الوصول إلى المظيلف اتجه به إلى المستشفى وأخذ المختصين عينات من ابنه وتم تحويلها للمختبر.

وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفياً أمس وأبلغوه بأن ابنه ريان مصاب بفايروس كورونا ليتم نقله إلى الحجر الصحي في أحد فنادق القنفذة، كما طلبوا منهم جميعا البقاء في المنزل وعدم الخروج والابتعاد عن التجمعات ومخالطة الآخرين، مؤكداً أن حالة ابنه الصحية جيدة ولا شيء يدعو للقلق عليه.

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