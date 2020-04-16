تعرف على أسهل طريقة للحصول على الكمامات والمعقمات

المناطق_الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إمكانية وصول المستهلك للمعقمات والكمامات عن طريق تطبيق “طمني”.

وأكد متحدث “الغذاء والدواء”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “ثمانية مصانع للكمامات، تُنتج خلال الأسبوع الواحد أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون كمامة”.

وأشار المتحدث، إلى أن “عدد المصانع المحلية الخاصة بالمعقمات بلغت 49 مصنعًا، بارتفاع 40%، تنتج أكثر من مليون ونصف المليون لتر من المعقمات”.

وأوضح متحدث “الغذاء والدواء”، أن “المتواجد حاليًا في المستودعات والصيدليات قرابة مليونين ونصف من المعقمات، و20 مليون كمامة بكل أنواعها”.

وبيَّن المتحدث أنه “من خلال تطبيق (طمني) يمكن الوصول للصيدليات المرجعية البالغ عددها 1000 صيدلية، وهي التي توفر مجموعة من الأدوية والتي قد لا تجدها في بعض الصيدليات الأخرى”.

وأكمل متحدث “الغذاء والدواء”، بقوله: “عملت الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات على تعزيز مبادرات الأمن الدوائي، والتي تضمن توفر الأدوية واللقاحات والعلاجات بكميات كبيرة”.

ولفت متحدث “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، إلى أن “المملكة تمتلك مخزون كاف من الأدوية ومتوفرة بشكل كبير جدًا، ولم تتوقف عمليات استيراد الأدوية”.