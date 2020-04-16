19 حالة شفاء جديدة من “كورونا” في الكويت

19 حالة شفاء جديدة من “كورونا” في الكويت

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19 حالة شفاء جديدة من “كورونا” في الكويت

19 حالة شفاء جديدة من “كورونا” في الكويت
http://almnatiq.net/?p=854179
المناطق_الرياض

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

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