خبراء صينيين يصلون إلى المملكة لتبادل الخبرات حول فيروس كرونا

المناطق-الرياض

وصل صباح أمس الأربعاء إلى العاصمة الرياض، فريق طبي صيني مكون من 8 خبراء صينيين بهدف التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات الطبية في وزارة الصحة حول فيروس كورونا.

وأبدى تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى المملكة، تفاؤله بأن يعمل الفريقان السعودي والصيني بصورة جيدة فيما من شأنه مكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال: “تثمن الصين ما قدمته السعودية من دعم ومساعدة بعد تفشي الفيروس في الصين في أوائل هذا العام، وتولي اهتماما كبيرا بانتشار الفيروس في المملكة.”

وأعرب تشن وي تشينغ عن إعجاب الصين بجهود الحكومة السعودية لمكافحة الفيروس والمحافظة على الصحة العامة.

وبناء على خطة اتفق عليها الجانبان، سيقدم أعضاء الفريق خبراتهم وتدريبات للطاقم الطبي السعودي على الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، فيما يخص حالات فيروس كورونا.