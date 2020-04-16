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الأرصاد : استمرار للرياح النشطة والأتربة المثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد : استمرار للرياح النشطة والأتربة المثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=854207
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, تنبيها عن استمرارية للرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، وجدة، ورنية، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم .

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