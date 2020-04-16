احدث الأخبار

أبطال أرامكو السعودية في الخطوط الأمامية لإمدادات الطاقة إلى العالم
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة
المنطقة الشرقية
 التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً
أبرز المواد
 الأرصاد : استمرار للرياح النشطة والأتربة المثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “هدف”: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف.. ودعوة للمنشآت للاستمرار في التسجيل
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين عدة جهات لحصر الأسر المعوزة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية
منطقة الحدود الشمالية
 حد الحرابة في منفذ الهجوم المسلح على فرقة استعراضية بموسم الرياض
أبرز المواد
 كورونا حول العالم : الإصابات مليونان و85 ألفا وحالات التعافي تتجاوز النصف مليون
أبرز المواد
 الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار والتوقعات القاتمة تكبح الخسائر
أبرز المواد
 19 حالة شفاء جديدة من “كورونا” في الكويت
أبرز المواد
 خبراء صينيين يصلون إلى المملكة لتبادل الخبرات حول فيروس كرونا
أبرز المواد
أبطال أرامكو السعودية في الخطوط الأمامية لإمدادات الطاقة إلى العالم

أبطال أرامكو السعودية في الخطوط الأمامية لإمدادات الطاقة إلى العالم

المنطقة الشرقية
مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل

مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل

أبرز المواد
أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة

أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة

المنطقة الشرقية
التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً

التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً

أبرز المواد

التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً

التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً
http://almnatiq.net/?p=854210
المناطق - يوسف المطيري

تؤكد تصريحات الإرهابي “عبدالرحيم الحويطي” الذي قضى على يد رجال الأمن في قرية الخريبة التابعة لمنطقة تبوك أنه كان منتميا للتنظيمات والجماعات السياسية التابعة لمثلث الشر في المنطقة ويحمل فكرها السياسي.
كما أن المواجهة المسلحة التي استخدم الحويطي فيها أكياس الرمل كحاجز يحمي به نفسه كما يحدث في حروب الجبهات، والزجاجات الحارقة “المولوتوف” التي ألقاها على رجال الأمن أو التي تم العثور عليها بمنزله بجانب عدد من الأسلحة الفردية والذخيرة أنه قد تلقى دعماً وتدريباً من أطراف خارجية لا تخرج عن أضلاع مثلث الشر في المنطقة .
وتؤكد التغطية الإعلامية الكبيرة التي شاركت فيها كبريات محطات التلفزة والصحف والمواقع الإخبارية التابعة لدول الشر “إيران، تركيا وقطر” وبأدق التفاصيل للحادثة إلى وجود سيناريو مرتب له منذ فترة ليست بالقصيرة، بهدف استغلال الحادثة للكيد بالمملكة.
ويشير وصف إعلام مثلث الشر للإرهابي الحويطي بـ”الشهيد” و محاولة إظهاره بطلاً ونشر قصته بشكل واسع أن “إيران، تركيا وقطر” هي الدول الداعمة مادياً ومعنوياً للحويطي، فليس من السهل على الحويطي الحصول على مخزون السلاح الهائل الذي واجه به رجال دون أن يكون وراءه دعم خارجي.
ويؤكد تسييس الحادثة وإشهارها وإخراجها بهذا الشكل أنها لم تكن ترتبط بقانون “نزع الملكية لأجل الصالح العام” المطبق في كل دول العالم، وفي المملكة الذي يعد نزع الملكية فرصة للاستفادة من المبلغ الهائل الذي اعتادت المملكة تقديمه لمواطنيها عند نزع ملكياتهم للصالح العام.
المؤسف أن دول مثلث الشر تركت شعوبها تواجه فيروس كورونا لوحدها بينما انشغلت هي في مناكفة المملكة صاحبة الثقل في العالمين العربي والإسلامي، وهي المكانة التي لا ترحب بها أنظمة دول الشر الثلاث.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل

مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل
“هدف”: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف.. ودعوة للمنشآت للاستمرار في التسجيل

“هدف”: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف.. ودعوة للمنشآت للاستمرار في التسجيل
حد الحرابة في منفذ الهجوم المسلح على فرقة استعراضية بموسم الرياض

حد الحرابة في منفذ الهجوم المسلح على فرقة استعراضية بموسم الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*