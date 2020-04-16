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أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة

أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة

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أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة

أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة
http://almnatiq.net/?p=854213
المناطق - الدمام

تفتتح أمانة المنطقة الشرقية يوم غدٍ الجمعة 24/08/1441هـ، سوقا ” مؤقتة ” للخضار والفواكهة في مدينة سيهات بمحافظة القطيف، وذلك بعد أن قامت بلدية محافظة القطيف بتهيئته على مساحة 2000 متر مربع، على طريق الخليج، والذي يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وهو أحد الأسواق التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمارة المنطقة الشرقية، لتخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية، وبمتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة الى السماح لمنافذ البيع الغذائية الصغيرة لمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه داخل الأحياء التي لا يوجد فيها أسواق كبيرة خدمة لأهالي هذه الأحياء، وضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أمانة المنطقة الشرقية لمواجهة جائحة “كورونا ”  للحفاظ على السلامة العامة وتخفيف حدة الازدحام.

ويأتي افتتاح هذا السوق المؤقت لتوفير احتياجات أهالي الأحياء المجاورة للسوق، حيث تم العمل للحد والوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية قامت بتجهيز الموقع، وذلك من خلال تركيب خيمة مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرا الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان هذه الاحياء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية من الخضار والفواكه والورقيات، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن البلدية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتكثيف الجانب الرقابي، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، وقامت بتنظيم 56 مبسطا والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة وتلافياً للزحام.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن البلدية قامت بتهيئة السوق مع تطبيق الإجراءات المتبعة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم المخلفات، والمتابعة المباشرة من قبل البلدية حرصا منها وازديادا في الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت الى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا ” وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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