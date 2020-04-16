أبطال أرامكو السعودية في الخطوط الأمامية لإمدادات الطاقة إلى العالم

المناطق - الظهران

يؤكد موظفو أرامكو السعودية يومًا بعد يوم أنهم على أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه أعمال الشركة في جميع قطاعاتها. ومع التحدي الاستثنائي للانتشار فايروس كورونا المستجد، واجهت الشركة وموظفوها هذه الجائحة بتطبيق أعلى معايير السلامة من خلال خطط الاستجابة في مثل هذه الحالات.

ويقف موظفو الشركة وموظفاتها في الخطوط الأمامية في جميع مناطق أعمالها في مختلف مناطق المملكة، بكل جدٍّ واهتمامٍ ومثابرةٍ، لتعزيز مرونة وموثوقية الشركة، ودعم اقتصاد المملكة، وضمان إمدادات الطاقة للعالم.

وأسهم هؤلاء الأبطال في صناعة تاريخ جديد وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ أرامكو السعودية العريق، ممثلًا في رفع إنتاجها اليومي إلى 12 مليون برميل من النفط الخام، فيما وصلت الإمدادات إلى 12.3 مليون برميل يوميًا، مؤكدة قدرتها الفائقة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في أرجاء العالم، ومعززة مكانتها الرائدة بوصفها المورّد الأكثر موثوقية في صناعة الطاقة. وظهر ذلك جليًا حيث لم تشهد إمدادات الشركة من النفط الخام أو الغاز أية انقطاع أو تأثّر رغم الظروف الاستثنائية التي ضربت العالم أجمع.

أبطال الخطوط الأمامية

ترتبط أرامكو السعودية بطاقة العالم في جميع الظروف، وإنتاج تلك الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية للشركة والتزامها مع عملائها، لذلك يعمل أولئك الأبطال بكل جهدٍ وإخلاصٍ من أجل الوفاء بهذا الالتزام، وفقًا لخطط الوقاية والطوارئ التي وضعتها الشركة في كل مناطق أعمالها بما يضمن استمرارية العمل، وحتى تتمكن من الوفاء باحتياجات العالم من منتجات الطاقة.

في مصفاة جازان، يحرص المهندس الميكانيكي ممدوح محمد عبيري، على مواصلة عمله إلى جانب زملائه للإيفاء بالتزامات الشركة المحلية والدولية، وهو سعيد بما يحققه من إنجاز ودور في تشغيل المصفاة، قائلًا :”بينما يعاني العالم بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، فإنني كمهندس صيانة في مصفاة جازان أعمل مع زملائي بكل جدٍّ واجتهاد، آخذين جميع الاحترازات واتباع جميع سبل الوقاية من هذه الجائحة، وملتزمين بتوجيهات الجهات المختصة، وما يردنا من تعليمات من إدارة الشركة”.

ويضيف المهندس عبيري “مع إدراكنا التام لصعوبة الوضع الراهن، فإننا نعمل كفريقٍ واحدٍ، بعزيمٍة وفخرٍ، من أجل ضمان سلامة كل أفراد الفريق، والعمل المستمر من أجل إمداد العالم بالطاقة”.

تجاوز التحديات

يشعر أولئك الأبطال بالفخر، وهم يواصلون العمل بكل دقة وإتقان، حيث يعبّر فني الآلات بمعمل الغاز في واسط علي عبدالله الرشيد، عن ذلك بقوله “نحن في قسم الصيانة بمعمل الغاز في واسط، نعمل كفريقٍ متحدٍ من أجل تعزيز كفاءة وموثوقية الإنتاج، عن طريق مراقبة الأجهزة والمعدات وصيانتها. لقد مررنا فيما مضى بكثيرٍ من التحديات، ونجحنا في تجاوزها، بحمد الله، وذلك بفضل العمل بروح الفريق، والأخذ بروح المبادرة والتعلم من التجارب”.

وبدورها تشير المهندسة نورة الجريد بوحدة الهندسة في إدارة إنتاج الغاز بالعثمانية، إلى أن مسؤولياتهم تتضمن الحفاظ على إنتاج الغاز في جميع أنحاء الحقل، وتقول: “أنا شخصيًا مسؤولة عن 26 بئرًا مُنتجًا للغاز في المنطقة النائية، كما أنني أراقب الآبار بشكلٍ يوميٍ. وعملنا يساعد على توفير الطاقة للمملكة، ومن أجل المحافظة على مسؤولية وموثوقية أرامكو السعودية، وخلال ذلك نتأكد من اتباع جميع تدابير السلامة، والالتزام بالمسافات الآمنة، أما بالنسبة للاجتماعات فنستخدم برامج آمنة عبر الإنترنت، ونخضع يوميًا لإجراءات الفحص الحراري عند القدوم إلى العمل”.

الشعور بالمسؤولية

اعتاد موظفو أرامكو السعودية على الإنجاز والتميّز لذلك يعشقون التحدّي ومواجهته بأقصى درجات السلامة ومعاييرها، وذلك ما يؤكده حسين فؤاد حسين، موظف التشغيل في غرفة التحكم بمصفاة رأس تنورة، بقوله: “إمداد المملكة والعالم بالطاقة مسؤولية نستشعر معها مدى أهميتها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. وذهابنا للعمل أنا وزملائي في مثل هذه الظروف يُشعرنا بالفخر لأن ما نقوم به أمر ضروري لاستمرار تدفق الطاقة. وبينما نحرص دائمًا على تطبيق أعلى معايير السلامة، فإننا خلال الظروف الراهنة، نتخذ إجراءات أكثر حرصًا لتضمن سلامتنا وسلامة الآخرين”.

وتوضح المهندسة نورة البيز بأنها تعمل كمهندسة أعمال في مصفاة رأس تنورة منذ عام 2019م، فإن مسؤوليتها هي مراقبة تشغيل المعمل، وتحديد المشكلات التي تحتاج إلى تدخّل. وتقول المهندسة البيز “نحن جزء مهم من أعمال الإنتاج في أرامكو السعودية، ونحرص من خلال عملنا على تلبية الطلب على المنتجات المكررة دون انقطاع، فمنتجاتنا مطلوبة أكثر من أيّ وقت مضى في خضم مواجهة العالم لتحدياتٍ جديدةٍ”